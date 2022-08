Postbedrijf PostNL neemt de komende jaren duizenden extra pakketbezorgers in dienst, meldt het bedrijf. Op termijn wil PostNL minimaal de helft van alle pakketbezorgers in dienst hebben. Nu zijn er 1900 mensen in dienst, dat moeten er ongeveer 6000 worden. PostNL voert momenteel onderhandelingen met vakbond FNV over een nieuwe cao.