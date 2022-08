Het neerslagtekort in Nederland loopt steeds verder op. Volgens het KNMI bedraagt het gemiddelde tekort donderdag 280 millimeter. De weerdienst verwacht dat het tekort dat van het zeer droge jaar 2018 gaat overstijgen en binnen nu en twee weken boven de 300 millimeter uitkomt. Het is dan in deze eeuw nog niet eerder zo droog geweest in het groeiseizoen.