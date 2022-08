Specialisten van de forensische opsporing van de politie doen donderdag onderzoek naar de oorzaak van een explosie in een appartementencomplex in Zutphen. Bij die explosie vielen woensdag drie gewonden: twee mannen van 18 en 31 uit Zutphen en een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zo meldt de politie.