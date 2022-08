Artsen op de intensive care van het Amsterdam UMC krijgen voortaan advies van de computer over de vraag wanneer een patiënt van de ic af mag. Met kunstmatige intelligentie worden grote hoeveelheden data geanalyseerd, met als uitkomst een advies over overplaatsing naar een verpleegafdeling. Volgens het academische ziekenhuis is dit „een wereldwijde primeur”.