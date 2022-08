De opening van de beurs van Hongkong is donderdag opgeschort vanwege de tropische storm Ma-on. De handel in aandelen en derivaten op de beurs, die goed is voor 5,1 biljoen dollar, werd tot 13.00 uur lokale tijd (07.00 uur Nederlandse tijd) geschrapt vanwege de waarschuwing voor noodweer die van kracht was. Kort na de opening van de beurs noteerde de Hang Seng-index 1,3 procent hoger.