Warenhuisketen Nordstrom ging woensdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf verlaagde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Amerikanen uit de middenklasse, de doelgroep van Nordstrom, letten door de inflatie beter op hun uitgaven. Beleggers waren niet te spreken over de update van het winkelbedrijf en zetten het aandeel 20 procent lager. De beursgraadmeters op Wall Street gingen licht omhoog.