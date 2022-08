De Duitse douane heeft 28.000 illegale elektronische sigaretten onderschept. Die zaten verstopt in het laadruim van een Nederlands bestelbusje. De e-sigaretten waren nagemaakt en er was geen invoerheffing voor betaald. De chauffeur moest de heffing, 9000 euro, alsnog betalen. Daarna kon hij, zonder de in beslag genomen lading, terugkeren naar Nederland.