De chaotische situatie bij het uitpuilende aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is ook in mentaal opzicht „buitengewoon zorgelijk”, vindt hoogleraar klinische psychologie Marit Sijbrandij. „Als je buiten moet slapen, ben je nog steeds niet veilig. Dan sta je nog steeds in overlevingsmodus”, legt ze uit.