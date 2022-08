Rusland heeft met raketten een treinstation in de centrale regio Dnipropetrovsk beschoten waarbij doden en gewonden zijn gevallen, zei president Volomidir Zelenski per videoverbinding tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over Oekraïne. Moskou had tevergeefs geprobeerd te voorkomen dat Zelenski het machtige orgaan zou toespreken.