Belegger Wall Street zoekt naar richting, Tesla bij winnaars

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers zijn naarstig op zoek naar richting nu de centralebankenkoepel in de Verenigde Staten agressief de rente verhoogt ondanks aanzwellende geluiden over de wereldwijde vertraging van de economie. Verder stond automaker Tesla bij de stijgers, hoewel analisten van Bernstein oordeelden dat de beurswaarde van de maker van elektrische auto’s te hoog is. Daarnaast waren er tegenvallende cijfers van de Aziatische branchegenoot Xpeng.