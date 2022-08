Een paar honderd mensen hebben woensdagmiddag gedemonstreerd in Den Haag om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne. Via een livestream werd gelijktijdig met andere demonstranten wereldwijd het Oekraïense volkslied gezongen. Volgens de woordvoerster van de demonstratie, Uliana Bun, werd in 75 landen op hetzelfde moment gezongen.