Minister Kajsa Ollongren (Defensie) staat positief tegenover het voorstel van EU-buitenlandchef Josep Borrell om op grote schaal Oekraïense militairen te trainen in naburige landen. De plannen worden volgende week maandag besproken door de defensieministers van de lidstaten. Over een mogelijke Nederlandse bijdrage zegt Ollongren dat „we altijd kunnen kijken waar we een bijdrage aan kunnen leveren”.