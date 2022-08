Waterschap Vallei en Veluwe beperkt voor het eerst het gebruik van grondwater in het werkgebied. Het schap noemt het een vergaande maatregel, die volgens heemraad Henk Veldhuizen nodig is omdat de grondwaterstand hard daalt en de grondwatervoorraad onder de Veluwe slinkt. Onder de Veluwe ligt een van de grootste zoetwatervoorraden van Nederland, maar de voorraad is niet onbeperkt, aldus het schap.