Wopke Hoekstra denkt niet dat de gesprekken in het kabinet en met de coalitie over de koopkracht bemoeilijkt worden door zijn uitlatingen in de media en het Kamerdebat van dinsdag. De vicepremier en CDA-leider heeft in een interview met AD gezegd dat hij vindt dat het stikstofbeleid soepeler moet, en hield dat tijdens het debat vol.