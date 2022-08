Facebook ‘werkt aan oplossing’ voor andere tijdlijn gebruikers

Gebruikers van Facebook die woensdagochtend inlogden, zagen ineens een heel andere tijdlijn. Op sociale media klaagden ze daarover steen en been. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Moederbedrijf Meta laat in een verklaring aan het ANP weten: „We zijn ervan op de hoogte dat sommige gebruikers problemen ervaren met hun Facebook-feed. We werken er momenteel hard aan om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en bieden onze excuses aan voor het ongemak.”