ASR is woensdag een van de blikvangers op het Damrak. De verzekeraar gaf voorbeurs inzage in de boeken. Daaruit bleek dat de winst in de eerste helft van het jaar slechts beperkt is teruggelopen, ondanks een kostenpost van tientallen miljoenen als gevolg van de stormen van begin dit jaar. Ook producent van elektromagnetische componenten Kendrion kwam met resultaten.