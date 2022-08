De Russische politicus en voormalig burgemeester van Jekaterinenburg Jevgeni Rojzman is gearresteerd, meldt het Russische persbureau TASS woensdagochtend. Rojzman, die al jaren bekendstaat om zijn kritiek op de Russische regering, en meer recent ook op de oorlog in Oekraïne, wordt volgens TASS verdacht van „het in diskrediet brengen van het Russische leger”.