In Oekraïne wordt woensdag de onafhankelijkheidsdag gevierd om te gedenken dat het land zich in 1991 afscheidde van de Sovjet-Unie. Daarnaast is het dan precies een half jaar geleden dat Rusland het land binnenviel. De Oekraïense president Volodimir Zelenski denkt dat Moskou de dag zal aangrijpen om een grote aanval op Oekraïense steden uit te voeren.