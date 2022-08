Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, is vanaf vrijdag weer volledig vrij mens, melden verschillende Belgische media in de nacht van dinsdag op woensdag. Martin werd in 2004 veroordeeld tot dertig jaar cel voor medeplichtigheid bij de ontvoering, gijzeling en verkrachting van zes meisjes door Dutroux in de jaren negentig. Vier van de slachtoffers vermoordde hij bovendien.