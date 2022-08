Naar schatting ruim tweehonderd inwoners wonen dinsdagavond in een videozaal in Tubbergen de ingelaste raadsvergadering rond het ‘asielhotel’ bij. Na afloop van de woorden van woordvoerder namens de inwoners Hennie de Haan klinkt langdurig applaus, bij die van de staatssecretaris is hoongelach te horen.