De verwachting is dat in de tweede helft van september asielzoekers worden gehuisvest op een cruiseschip in Velsen. De inzet van het schip hing af van de mogelijkheid om veilig aan te meren in Velsen-Noord. Dat lijkt nu mogelijk te zijn, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) in een brief aan de Tweede Kamer.