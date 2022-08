Thuisbezorgd-moeder Just Eat aan kop in nipt hogere AEX

Just Eat Takeaway was dinsdag de grote winnaar in de AEX-index, die licht opveerde na de verliesbeurt een dag eerder. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl won bijna 4 procent na een verhoging van het koersdoel door analisten van Degroof Petercam. Het aandeel laat vaker flinke koersschommelingen zien. Afgelopen vrijdag steeg de maaltijdbezorger ruim 25 procent na de verkoop van een onderdeel. Maandag volgde een koersval van dik 9 procent.