Luchtvaartmaatschappijen stijgen op lagere Japanse beurs

De Japanse luchtvaartmaatschappijen Japan Airlines en ANA Holdings behoorden dinsdag tot de grootste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Japan Airlines en ANA Holdings dikten 4,8 en 3,1 procent aan na berichten dat Japan vanaf volgende maand meer toeristen wil toelaten. Ook zouden de bezoekers geen negatieve coronatest meer hoeven te laten zien. Japan hanteert nu nog een limiet van 20.000 toeristen per dag. In september zullen er mogelijk 50.000 per dag worden toegelaten.