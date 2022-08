Atradius: inflatie over piek heen, gaat weer richting 2 procent

De inflatie in de eurozone is al over zijn piek heen en gaat snel dalen tot weer net boven de 2 procent op jaarbasis. Dat betekent dat de prijzen minder hard omhoog zullen gaan dan nu. Dat zeggen economen van kredietverzekeraar Atradius, die erop wijzen dat een groot deel van de geldontwaarding door hoge energieprijzen komt. Tenzij die nogmaals door een plotselinge schok snel gaan stijgen, verdampt de eerste prijsstijging uit het inflatiecijfer.