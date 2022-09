“Gewaardeerd worden door je collega’s is natuurlijk goud waard.”

Betrokkenheid

“Vanuit mijn collega’s en de directie is er een grote betrokkenheid met de dingen die ik doe. Het managementteam vindt het belangrijk om regelmatig bij te praten over ontwikkelingen in de organisatie. En dat wordt ook uitgesproken. Het is goed om te horen dat sommige projecten anders zouden zijn gelopen als ik er niet bij was geweest,” zegt Robert Penning, Financial controller bij Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is een sterke speler in de wereld van goud en zilver. Wij kopen en verkopen deze edelmetalen in elke vorm, zoals munten en ringen. Vanuit ons hoofdkantoor ondersteunen ruim 120 collega’s de ruim 100 locaties. En natuurlijk kan er ook online zaken worden gedaan. Ondanks de groei is de organisatie hecht en persoonlijk.