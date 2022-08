Het rapport over de geheime ministerposten van de voormalige Australische premier Scott Morrison wordt dinsdag openbaar gemaakt, heeft zijn opvolger Anthony Albanese gezegd. Eerder deze maand werd duidelijk dat Morrison tijdens de coronapandemie in het geheim op een aantal ministersposten is benoemd. Hierdoor waren sommige portefeuilles dubbel bezet, buiten medeweten van sleutelfiguren binnen het kabinet.