Het wielerpeloton van de Vuelta is zonder problemen en met veel getoeter het boerenprotest in Woudenberg gepasseerd. Langs de route in het Utrechtse plaatsje stonden tractoren, landbouwvoertuigen en hoogwerkers opgesteld. Ook waren er Nederlandse vlaggen ondersteboven opgehangen en waren er spandoeken met antiregeringsleuzen te zien.