Een drone is op het dak van het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot in Sebastopol neergestort. De drone werd volgens de gouverneur van de marinehaven boven de stad neergeschoten en kwam op het dak terecht. En daarbij is volgens hem weinig schade aangericht en er zijn geen gewonden, maar volgens ooggetuigen was er wel een ontploffing op het dak.