Oliebedrijf Occidental Petroleum is vrijdag bijna 10 procent meer waard geworden op een negatief gestemd Wall Street. Dat gebeurde nadat investeerder Berkshire Hathaway van ‘superbelegger’ Warren Buffett toestemming had gekregen van Amerikaanse toezichthouders om maximaal de helft van de aandelen in Occidental te kopen. Berkshire Hathaway investeert al enkele jaren in het oliebedrijf en heeft nu ruim een vijfde van het bedrijf in handen.