Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde noemt het aanwijzen van het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel als veiligheidsrisicogebied een „lapmiddel”. Met deze maatregel krijgen politie en gemeente meer mogelijkheden om te monitoren en tijdig in te grijpen, „maar eigenlijk moet er gewoon goede opvang zijn”, zei Velema tijdens een persconferentie vrijdagmiddag in Groningen.