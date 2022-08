Het voorterrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers bij Ter Apel wordt per direct aangewezen als veiligheidsrisicogebied, meldt de gemeente Westerwolde, waartoe Ter Apel behoort. De bedoeling ervan is dat de politie meer ruimte krijgt om haar werk te doen, zoals het preventief fouilleren van mensen en verscherpt cameratoezicht houden. Het is al vele maanden overvol bij het centrum.