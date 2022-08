Ook gevangen vissen worden in China getest op corona

De angst voor coronabesmettingen wijkt niet in de Chinese haven Xiamen. Vissers die buitengaats zijn geweest worden bij terugkeer getest, maar ook hun vangst. Op sociale media worden er talrijke grappen gemaakt bij de beelden van een ambtenaar die een wattenstaafje in de bek van een gevangen vis stopt. Tal van gebruikers geloven hun ogen niet, maar een gezondheidsfunctionaris in de Xiamen heeft vrijdag bevestigd dat de tests worden uitgevoerd. „Wat binnenkomt, moet getest worden, het is een opdracht van het district (waar de haven ligt) Jimei.”