De politie heeft drie verdachten geïdentificeerd voor de moord op de beruchte crimineel James ‘Whitey’ Bulger, die in 2018 op 89-jarige leeftijd in een zwaarbeveiligde gevangenis werd vermoord. Twee van de mannen zitten momenteel vast, één voormalige gevangene is opnieuw gearresteerd vanwege de moord op de voormalige FBI-informant.