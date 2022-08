De top van het kabinet en de fractievoorzitters van de coalitie hebben donderdag in het Catshuis zo’n drie uur met elkaar gesproken over de koopkrachtproblematiek, het stikstofdossier en de vluchtelingencrisis. Het was volgens premier Mark Rutte een goed gesprek dat in prettige sfeer is verlopen, maar over de inhoud ervan wil hij niets zeggen. Er zijn geen knopen doorgehakt.