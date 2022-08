Bij het hotel in Albergen in de Overijsselse gemeente Tubbergen, dat is aangekocht door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA, zijn donderdagavond opnieuw veel demonstranten op de been. Aan het begin van de avond zijn er weer een paar honderd bewoners aanwezig voor een plaatselijk protest tegen de komst van asielzoekers.