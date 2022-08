Door storm en onweer in Oostenrijk zijn twee kinderen omgekomen toen bomen omwaaiden bij een meer in Sankt Andrä in de deelstaat Karinthië. Het gaat om meisjes van 3 en 8 jaar, melden Oostenrijkse media. Vijftien mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Een persoon die in het water was, wordt nog vermist.