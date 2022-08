Door storm en onweer in Oostenrijk zijn twee kinderen omgekomen toen bomen omwaaiden bij een meer in Sankt Andrä in de deelstaat Karinthië. In Gaming in Neder-Oostenrijk overleden drie wandelaars na een blikseminslag, meldt Kronen Zeitung. Volgens de eerste informatie zochten ze dekking in een hut waar vervolgens een boom op viel die door de bliksem was geraakt.