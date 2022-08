OM eist vier maanden cel voor uitlokken blokkade A18

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een celstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk, geëist tegen een 40-jarige man uit de gemeente Oost Gelre voor het initiëren van een boerenprotest op de A18 bij Westendorp eind vorige maand. Hierbij werd de weg geblokkeerd en is afval gedumpt. „Zijn uitlokkende rol is bepalend geweest is het versperren van de A18 op 28 juli. Zonder zijn handelen was de blokkade er toen en daar niet geweest”, zei de officier van justitie tijdens de politierechterzitting in Arnhem.