Hoe men ook denkt over het asielvraagstuk, ieder zal moeten toegeven dat het inhumaan is als mensen ’s nachts in de openlucht moeten slapen. En toch gebeurt het keer op keer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die noodsituatie moet zeker christenen raken. De Bijbel leert immers gastvrij jegens vreemdelingen en ontheemden te zijn.