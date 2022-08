Tencent uitblinker op lagere Hongkongse beurs na resultaten

Tencent behoorde donderdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Hongkong. Het Chinese internet- en gamesbedrijf boekte voor het eerst minder omzet en zag de winst ruimschoots halveren in het afgelopen kwartaal door de verslechterde economische omstandigheden in China. Beleggers wisten echter moed te putten uit de kostenmaatregelen van het bedrijf. Zo werd het personeelsbestand met bijna 5 procent verminderd. Ook verwacht Tencent volgend jaar weer te groeien. Het aandeel won dik 3 procent.