De Amerikaanse apothekers CVS, Walgreens en Walmart moeten twee districten in de Amerikaanse staat Ohio een bedrag van in totaal 650,5 miljoen dollar (bijna 640 miljoen euro) betalen vanwege de jarenlange verkoop van verslavende pijnstillers. Niet eerder werden verkopers, en niet distributeurs of farmaceuten, door een rechter zo duidelijk aansprakelijk gesteld voor hun rol in de opiatencrisis.