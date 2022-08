Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel lijkt komende nacht voor iedereen onderdak te zijn. Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt daar goede hoop op te hebben. Later woensdagavond wordt duidelijk of het echt lukt om alle asielzoekers een dak boven hun hoofd te bieden.