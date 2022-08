Doetinchem verwacht zondag 28 augustus de vluchtelingen die de komende maanden worden opgevangen in de crisisnoodopvang, meldt de gemeente. De eerste woonunits waar in totaal 225 vluchtelingen kunnen worden opgevangen staan al op het terrein naast het politiebureau, de gemeente is bezig met de laatste voorbereidingen. De opvang werd eerder deze zomer al aangekondigd door de gemeente.