Chemiebedrijf Avantium was woensdag een opvallende stijger op de aandelenbeurs in Amsterdam. De onderneming die in de index voor kleinere fondsen is genoteerd werd beloond na haar handelsupdate. Daarin maakte Avantium bekend dat het al twee klanten heeft voor zijn fabriek in aanbouw voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl.