CDA-leider Pieter Heerma wil dat het kabinet met een „omvangrijk pakket” komt om mensen te helpen die in het nauw komen door de inflatie en hoge energieprijzen. „Dat is evident”, zei hij woensdag voor aanvang van een overleg van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen met het kabinet over de begroting van volgend jaar.