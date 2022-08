Indonesië viert onafhankelijkheid eerste keer in nieuwe hoofdstad

Indonesië heeft woensdag voor het eerst de onafhankelijkheidsdag officieel gevierd in de toekomstige hoofdstad Nusantara op Borneo. De chef van Autoriteit Nusantara Hoofdstad hield voor het hijsen van de nationale tweekleur een toespraak tot werknemers die bezig zijn met de bouw. „Het voornaamste doel van deze ceremonie is in de geest van de 77e verjaardag van de onafhankelijkheid onze vastberadenheid te versterken voor de bouw van de nieuwe hoofdstad”, zei hij.