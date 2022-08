Rijkswaterstaat beperkt de doorgang naar de Twentekanalen voor de scheepvaart. Bij de grote sluis in Eefde (Gelderland) wordt vanaf woensdag alleen nog maar geschut op aanvraag. Dat is nodig, omdat er door de droogte te weinig water is. Rijkswaterstaat sluit niet dat het scheepvaartverkeer helemaal wordt gestremd, als er niet voldoende regen valt.