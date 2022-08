Samen met een vriendin begon ik een paar jaar geleden aan wandelroute het Pieterpad. Deze route loopt van Pieterburen in Noord-Groningen naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Wij startten in Limburg. Tijdens vakanties lopen we enkele dagen. Dan leggen we elke dag een etappe af, op naar het noorden van het land.