Economische cijfers en winkelverkopen VS centraal op Damrak

De beurshandel op het Damrak staat woensdag vooral in het teken van macro-economische cijfers. In de eurozone wordt een nieuwe raming van de economische groei in het tweede kwartaal bekendgemaakt. Ook komt het CBS met een eerste raming voor de Nederlandse economische groei in het tweede kwartaal. Later op de dag verschuift de aandacht naar de Amerikaanse winkelverkopen over juli en na de slotbel op de Europese beursvloeren komen nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank naar buiten.