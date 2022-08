Volstrekt idioot. Dat is de reactie van Willem Straat op het verwijderen van de tweehonderd tentjes dinsdagavond die een groep ondernemers maandagavond had uitgedeeld aan vluchtelingen in Ter Apel. „Die tentjes zijn van die vluchtelingen en ze afpakken is diefstal. Ik ga uitzoeken hoe ik daar iets mee kan”, aldus Straat, initiatiefnemer van de actie.